Mateusz Borek uderza w Stanowskiego! "Rozmowa z nim o biznesie jest na poziomie PODSTAWÓWKI". Krzysztof dosadnie mu odpowiedział (WIDEO)

Rozliczają się z Krzysztofem Stanowskim. Mocne słowa Mateusza Borka

Rozmowa o biznesie z Krzyśkiem jest na poziomie podstawówki, bo Krzysiek Stanowski dzisiaj publikuje na swoim kanale WhatsAppowym, że we wtorek sprzedaje udziały. (...) Ja znowu się mogę zapytać, kto go upoważnił do takiej informacji. To są sprawy spółkowe - grzmiał komentator sportowy, odnosząc się do tego, co publikuje w sieci jego były współpracownik i dał do zrozumienia, że nie podoba mu się, że informuje on publicznie o sprawach Kanału Sportowego.