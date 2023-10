Kanał Sportowy ODPOWIADA na oświadczenie Krzysztofa Stanowskiego: "Został zwolniony z obowiązku..."

Dzisiaj złożyłem wypowiedzenie, co oznacza, że mam obowiązek świadczenia pracy przez kolejne trzy miesiące (do końca stycznia 2024) , chyba, że strony ustalą inaczej - dodał.

Kanał Sportowy reaguje na wypowiedzenie Krzysztofa Stanowskiego

Tego samego dnia Kanał Sportowy za pomocą mediów społecznościowych odniósł się do decyzji Krzysztofa Stanowskiego. W opublikowanym oświadczeniu nawiązano również do okresu wypowiedzenia, w którym dziennikarz miał świadczyć usługi.

Przez ponad trzy lata udało nam się wspólnie zbudować jeden z największych kanałów na polskim YouTubie. Kiedy zaczynaliśmy, żaden z nas nawet nie marzył, że osiągniemy taki sukces. Szereg zdarzeń sprawił jednak, że coraz trudniej nam iść razem pod rękę. Mamy różne wizje dotyczące rozwoju i kierunku, w którym powinniśmy zmierzać. Jesteśmy doświadczonym kanałem i będziemy się dalej dla was rozwijać. Kanał Sportowy od dawna to już nie tylko Borek, Pol, Smokowski i Stanowski - to cała grupa ludzi, którzy kochają to, co robią. To również cała olbrzymia społeczność, którą wspólnie stworzyliśmy - czytamy w oświadczeniu Kanału Sportowego.