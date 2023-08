Stanowski odpowiada Miszczakowi na zarzuty o "kopanie Janoszek": "Telewizja taka jak Polsat może KŁAMAĆ?"

Krzysztof Stanowski reaguje na słowa Edwarda Miszczaka

Stanowski do tej pory nie komentował słów Miszczaka , aż niespodziewanie otworzył się na ten temat w internetowym programie "1:1" Tomasza Lisa. Dziennikarz zwrócił uwagę, że, wbrew temu, co sugeruje Miszczak, nie mamy tu do czynienia z nastolatką, ale z dorosłą kobietą, która powinna brać odpowiedzialność za swoje czyny.

Jestem ciekaw, kiedy ktoś kończy być dziewczyną, a zaczyna być kobietą. Ona ma 33 lata. Ja rozumiem, że miałaby 16 i byśmy mówili, że biedna dziewczyna, ale ma 33 lata - to jest dorosła kobieta. I to dorosła od 15 lat, a nie od miesiąca - przypomina Krzysztof.

Widziałem wypowiedź pana Miszczaka i tak się zastanawiałem, czy to jest to, co on naprawdę myśli, czy też on wie, że to wszystko jest jego wielka skucha. Wielka skucha jego telewizji, ale musi wyjść z przekazem, że nie będzie jakiś tam youtuber Stanowski mu strącał pionka z szachownicy, bo potem się okaże, że za miesiąc strąci innego.