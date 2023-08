Miszczak STAJE W OBRONIE Janoszek i gani Stanowskiego: "KOPANIE MŁODZIUTKIEJ, startującej w życie dziewczyny..." (WIDEO)

ale bajka 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

I co Miszczu? Boli cię, że dziennikarz wykonał kawal dziennikarskiego śledztwa i zarabia na tym dobre pieniądze? A jak ta banda dziennikarzyn i prezenterów zarabiała więcej na wciskaniu nam kitów, że to gwiazda Bollywood i Hollywood, to było ok? Młodziutka? Wchodzi w życie? W jakiej czasoprzestrzeni Miszczu ty żyjesz?