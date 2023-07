Krzysztof Stanowski chciał ODWOŁAĆ się od decyzji sądu ws. zakazu publikacji na temat Natalii Janoszek. Napisał, jaką dostał odpowiedź (FOTO)

Izka 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Igrzyska muszą trwać. A najbardziej sekundują hieny, które żywią się cudzymi brudami. Jeżeli dziewczyna nie popełniła żadnego przestępstwa w świetle prawa, to skąd na niej taki lincz. Co to za dziennikarskie śledztwo, za podkolorowanie swojej pseudo kariery? Ludzie śmieszni jesteście, ja nawet tej pani do tej pory nie znałam. Kłamała? Nie ona pierwsza, za to nie wsadzają, a wy się pastwicie jakby komuś co najmniej coś ukradła. Przez lata upadlaliście na tym portalu Marinę, wyszydzana, wyśmiewana, ciągłe paskudne posty, i wy, którzy wymierzaliście jej sprawiedliwość. Masakra, jakie to obrzydliwe.