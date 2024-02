Stanowski i Mazurek SZYDZĄ z podróży Kingi Rusin. Dziennikarka ripostuje: "Latam ZA SWOJE, a nie za kasę ze spółek Skarbu Państwa"

Po odejściu z Kanału Sportowego Krzysztof Stanowski założył na YouTube Kanał Zero i natychmiast zaczął go intensywnie promować. W roli jednego z pierwszych gości kanału wystąpił Andrzej Duda, który udzielił Stanowskiemu i jego koledze Robertowi Mazurkowi długiego wywiadu. Fakt ten odbił się szerokim echem w sieci i wiele osób zauważyło, że w trakcie tej rozmowy Stanowski był wyjątkowo łagodny, a wręcz "stracił pazury".

Nie umknęło to także uwadze Kingi Rusin, która w jednym ze swoich ostatnich wpisów ostro skrytykowała wywiad i samych dziennikarzy oraz wytknęła Stanowskiemu "sympatyzowanie ze spółkami Skarbu Państwa". Wspomniała też o bracie Roberta Mazurka - prezesie zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości. Zdaniem Rusin, zastanawiające jest również to, że prace nad Kanałem Zero zaczęły się tuż po przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych.

Stanowski i Mazurek nabijają się z Kingi Rusin

W najnowszym filmie na Kanale Zero Mazurek i Stanowski sarkastycznie odnieśli się do ostatnich słów Kingi.

To jest argument nie do zbicia. Prace (nad Kanałem Zero - przyp. red.) były głównie wtedy. (...) Tak było, pani Kingo. Przyznaję, że ten kanał powstał po przegranych przez PiS wyborach. Mało tego, powstał też po bitwie pod Grunwaldem - ironizował Stanowski.

Następnie dziennikarze wytknęli Kindze podróże i latanie samolotami, choć ta deklaruje się jako ekolożka.

Pani Kinga generalnie walczy o polską demokrację ze wszystkich zakątków świata, chyba aktualnie z Bali. To jest w ogóle niesamowite, ile siły ma ta kobieta, bo ona walczy o ekologię bardzo mocno i ona między tymi wszystkimi wyspami te tysiące kilometrów płynie wpław. Ona nie jest trucicielką, ona nie lata samolotami. To zdjęcie w helikopterze to było AI, ona tak naprawdę w tym czasie płynęła wpław między Malediwami a Bali, więc wspaniała syrena morska, ja podziwiam - kpił Stanowski.

Kinga jest taka ekologiczna, że niedługo będzie miała błonę pławną między palcami - wtórował mu Mazurek.

Kinga Rusin wytacza ciężkie działa

Dziennikarze pominęli jednak milczeniem doniesienia o bracie Mazurka i spółkach Skarbu Państwa. Na odpowiedź Rusin nie trzeba było długo czekać.

Do Stanowskiego i Mazurka: latam i będę latać po całym świecie, bo latam za swoje, a nie za kasę ze spółek Skarbu Państwa. Oczywiście z dzisiejszego programu, w którym panowie razem występowali, dowiedzieliśmy się ZERO o dziwnych powiązaniach założycieli Kanału Zero ze środowiskiem PIS, w tym wizytach Stanowskiego w siedzibie Orlenu.

Są na świecie media o różnej linii politycznej i światopoglądowej - norma w tych czasach. Ale w przypadku nowego kanału istnieją wątpliwości dwojakiego rodzaju. Po pierwsze - na ile jest to projekt polityczny i czy jest na bazie układu z politykami, a na ile czysto medialny. Po drugie - ile pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa trafiło pośrednio do tego projektu za pośrednictwem Stanowskiego, w tym z poprzedniego projektu.

To ważne pytania z punktu widzenia interesu publicznego. Panowie założyciele powinni jasno to wyłożyć, bo to wykracza poza sferę prywatnego biznesu - podsumowała dziennikarka.

Stanowski i Mazurek nie docenili Kingi Rusin?

