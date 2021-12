Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś ZNÓW wyjechali z Polski! "Jesteśmy tutaj NA DŁUGO"

Agnieszka Włodarczyk w ostatnich miesiącach dała się poznać jako zapalona podróżniczka. Pod koniec ubiegłego roku celebrytka na dłuższy czas zaszyła się w Indonezji i tuż po powrocie do Polski ruszyła w kolejną egzotyczną podróż. W październiku mama małego Milana i jej partner Robert Karaś postanowili natomiast uciec przed zbliżającą się zimą i wyjechali do słonecznej Marbelli, gdzie spędzili kilka tygodni.

Ogłaszając powrót do ojczyzny z hiszpańskich wakacji, Agnieszka Włodarczyk stwierdziła, że prawdopodobnie nie uda jej się zabawić w kraju zbyt długo. Zapowiedź celebrytki wcale nie okazała się przesadzona. W poniedziałek mama małego Milana poinformowała bowiem fanów o kolejnym zagranicznym wyjeździe.

Tuż po dotarciu na miejsce Agnieszka zameldowała się obserwatorom, publikując na InstaStories zdjęcie okolicznej panoramy oraz kilka nagrań. Celebrytka nie zdradziła co prawda wprost, dokąd udała się wraz z rodziną. Ogłosiła jednak, że i tym razem pozostanie za granicą nieco dłużej.

My już jesteśmy na miejscu, a gdzie, to zapraszam na profil Roberta, on wszystko tam chyba wytłumaczył - dokąd przylecieliśmy, na jak długo. A jesteśmy tutaj na długo - przyznała.

Celebrytka nie ukrywała, że wciąż dochodzi do siebie po nocnej podróży samolotem. Jako że Robert Karaś niedługo po przylocie udał się na siłownię, Agnieszka postanowiła towarzyszyć mu wraz z synkiem.

Już zaczął trenować. Słyszycie tę bieżnię? A my jesteśmy z Milankiem razem z tatą. Przylecieliśmy dzisiaj w nocy, to dzień taki trochę był rozwalony, trochę przekimaliśmy w ciągu dnia. No i tacy jesteśmy troszeczkę rozregulowani, ale już od jutra będzie super - mówiła z nadzieją.

W wyróżnionych relacjach na instagramowym profilu Włodarczyk pojawiła się nowa ikona pod nazwą "Dubaj". Wszystko wskazuje więc na to, że to właśnie tam celebrytka będzie stacjonowała w najbliższym czasie. We wspomnianej relacji Agnieszka zdążyła już opublikować nagranie, na którym przechadza się z synem po lotnisku, podążając za prowadzącym dwie pokaźnych rozmiarów walizki ukochanym. Celebrytka pokazała też, jak zabawia wylegującego się w wózku potomka. Wkrótce udostępniła zaś filmik z samolotu. Jak zdradziła, wraz z Milanem umilali sobie podróż, oglądając kreskówki.

Gdy Agnieszka odpoczęła już nieco pod długim locie, mogła w spokoju przejść na tryb wakacyjny. We wtorek celebrytka zrelacjonowała na InstaStories wypoczynek nad basenem, a także zaprezentowała również zdjęcie Roberta Karasia z synem. Sportowiec pokazał zaś na swoim profilu jak trenuje pływanie.

Nie umiesz odpoczywać - żartował jeden z fanów Roberta.

Potrafię, ale teraz nie czas na odpoczynek - odpowiedział tajemniczo ukochany Agnieszki.

Zobaczcie, jak Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś podbijają Dubaj. Nie możecie się doczekać kolejnych relacji z ich podróży?

