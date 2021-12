Agnieszka Włodarczyk snuje refleksje z okazji 41. urodzin: "Długo czekałam na ten spokój w sercu"

Suria 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

To mi dała do myślenia bo ja po 30stce parę lat i nie do końca mnie jeszcze posiadanie dziecka przekonuje... Ani na TAK ani na NIE jestem nadal... To śmieszne bo zdarzało się kiedyś mając 25 że już trzeba by było o dziecku myśleć bo lata lecą... Ale to mówiły osoby specyficzne typowo..