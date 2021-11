Agnieszka Włodarczyk z Milanem na rękach przytomnie o późnym macierzyństwie: "Nie wiadomo, czy DOCZEKAM WNUKÓW"

Jaja 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

No taka prawda. Oczywiście nigdy nie wiadomo, można umrzeć mając 35 lat i zostawić dziesięcioletnie dziecko, no ale bezlitosna statystyka mówi, że im jesteśmy starsi, tym prawodopodobienstwo zgonu jest większe. Tak samo chorób. Ja też wolałabym poczekać do 40 aż będę miała tyle kasy, żeby zrezygnować z roboty na 5 lat i zająć się dziećmi. No ale bałam się być starym rodzicem, bo mam w swoim otoczeniu 30 letnich ludzi, którzy są tak naprawdę na początku kariery zawodowej, mają małe dzieci albo chcieliby je mieć, a muszą jeszcze opiekować się rodzicem po 70, bo był wylew czy coś innego. No i urodziłam mając 28 lat. Nie jest idealnie, bo muszę dzielić czas między dziecko a karierę, będziemy zmieniać teraz mieszkanie 50m (bo tylko na takie nas było stać 5 lat temu) na dom, chcemy jeszcze postarać się o jedno dziecko, wszystko na wariackich papierach. Jasne, że lepiej najpierw zatroszczyć się o wszystko a później mieć dzieci ale biologia jest bezlitosna.