Agnieszka Włodarczyk zwierza się ze swoich lęków o synka: "To już zakrawa na NIEZŁĄ SCHIZĘ"

Karolina 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Ja również tak mam. Ktoś mi mówił - przejdzie jak dziecko będzie dorastać. Myślałam: nie, mi nie przejdzie, jestem ewenementem. Pamiętam, jak moja córeczka miała 5 lat i zaprowadziłam ją na lekcje pływania. Trzeba było zostawić dzieci w grupie pod opieką instruktora i wyjść na zewnątrz. Dzieci w basenie (nie w brodziku) źle, że wtedy to zrobiłam. Po co? Co chciałam komu udowodnić? To było za wcześnie. Przeżyłam horror przez te 45 minut lekcji. Minął czas. Później dziecko stawało się coraz bardziej samodzielne, dorastało, miało 8 lat i zapisałam córkę na indywidualne lekcje pływania. Ona i ratownik, i ja na leżaku. Komfort niesamowity. Dzisiaj córka pływa, nurkuje. Ja już nie mam lęku, tego co kiedyś. Do wszystkiego się dorasta... Może to się wydawać niewiarygodne, ale to wielka prawda: nurkowania moją córkę w Unitralu w Mielnie nauczyli mąż pani Kasi Skrzyneckiej wraz z córką, podczas przypadkowego spotkania na basenie... Trzeba być mądrym rodzicem, troszczyć się, dbać, ale nie kontrolować nadmiernie. Wiem, że serce rodzica umie znaleźć ten balans. I jeśli kierujemy się sercem i miłością to dziecka to zawsze zwyciężymy. Pozdrawiam wszystkich.