Agnieszka Włodarczyk nie chce wracać do pracy: "ZOSTAŁAM INFLUENCERKĄ"

Gosc 17 min. temu

Nie ma co sie jej dziwic...macierzynstwo to ogromne poswiecienie. Utrzymanie kobiety I dziecka to rola mezczyzny. Niestety malo ktory zdaje z tego egzamin...kobiety musza zostswiac swoje ledwo narodzone malenstwa w zapyzialych zlobkach i zasuwac do pracy zeby "tatus sie nie przemeczal". Faceci do zrobienia to sa pierwsi...do utrzymywania i wychowywania juz nie.