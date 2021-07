Agnieszka Włodarczyk WYPINA PIERŚ na dowód, że rozwiązała problemy z laktacją (FOTO)

Skoro napisałam, że problem na początku z laktacją nastąpił, to może już to odwołam, bo do tej pory spływają do mnie rady, co zrobić, żeby ją poruszyć - pisze Włodarczyk. Jesteście kochane. Dziękuję za wszystkie rady... Odnoszę jednak wrażenie, że najbardziej pomogło częste przystawianie - wyjaśnia Agnieszka.