Agnieszka Włodarczyk "normalizuje karmienie" PODPIĘTA POD LAKTATORY: "Można od razu na dwie piersi"

Widziałam ostatnio modelkę VS, która urodziła i pokazywała ciągle jak laktatorem sobie odciąga mleko. Pozniej było tylko widac jak ojciec karmi to dziecko. Skutek był taki, że po pół roku juz nie miała pokarmu. Masz ciepłe mleko pod ręką to sie bawisz w laktator, po to żeby to mleko w lodówce przechowywać ,a później odgrzewać? Nie kumam tego. Pomijając fakt, że dziecko lepiej się rozwija jak czuje bliskość matki.