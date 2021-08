Nieco zawstydzona Agnieszka Włodarczyk karmi synka piersią w restauracji: "Kiedy ZAPOMINASZ BUTELKI..." (FOTO)

Nick 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Trochę dziwne, to zdjęcie z knajpy jest ok, nic na nim nie widać. Ale to z piersiami na wierzchu okropnie intymne, a wstawione do grona nieporównywalnie większego niż kilka postronnych osób i to w celu jednym- oglądania go. Nie rozumiem logiki.