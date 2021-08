Agnieszka Włodarczyk wyznaje, że od porodu nie była jeszcze w restauracji: "Nie miałabym luzu z KARMIENIEM w miejscu publicznym"

Zaczynamy powoli wychodzić do ludzi, chociaż póki co bardziej do lasu - zaczęła Agnieszka. Żadnej restauracji jeszcze nie odwiedziliśmy, bo pewnie wpadłabym w panikę, jakby zaczął głośno płakać - a on potrafi dać czadu. No i nie miałabym luzu z karmieniem w miejscu publicznym... Ja to jednak z tych, które wolałyby to robić bez spojrzeń przypadkowych osób - tłumaczy Włodarczyk.