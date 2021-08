Agnieszka Włodarczyk WYJEŻDŻA Z POLSKI na zimę. Wybrała już wymarzone miejsce

Nie będę ukrywać, że planujemy uciec od zimy w Polsce. Wybraliśmy w końcu destynację, chociaż pomysłów było sporo. Główne założenia wyjazdowe to: w miarę wysoka temperatura jak na zimę i dużo słonecznych dni, dobre miejsce do treningów Roberta, cywilizowane szpitale - odpukać, mili ludzie, dobra kuchnia, wynajem domu nie za miliony monet (pod tym względem Gili nas rozpieściło). Oczywiście wszystko może się szybko zmienić, u nas to normalne, ale póki co miejsce mamy ustalone. Ciekawe, czy się domyślacie gdzie - czytamy w najnowszym wpisie Włodarczyk.