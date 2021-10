Agnieszka Włodarczyk NIE OCHRZCI SYNA: "Jak dorośnie, sam zdecyduje"

Smutna prawda... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czyli nigdy się nie ochrzci...taka prawda. Nasza tradycja pomalu upada. Nasz radość między innymi trzymał się tradycji i wiary . Dlatego między innymi Polska przetrwala tyle cierpień . Co by się nie działo , ludzie się łączyli śpiewali Rotę czy inne pieśni i pokazywali ,że są wspólnota . Ja wiem ,że nie każdy ma silną wiarę i to co widzimy w kościele, co księża robią to nie pomaga w tym ,zeby zostać w kościele . Ale chodzi o same utrzymywanie tej naszej tradycji. Poza tym nie chodzimy dla nich do kościoła tylko dla Boga . Poza tym jeśli tak bardzo ludzie już nie chcą chrzcić dzieci , odciąć się od tego to po co obchodzą święta ? Czemu korzystają z wolnych dni od pracy ? Ci co już nie wierza i nie chcą być częścią naszych tradycji niech wtedy chodzą do pracy i niech nie świętują. Nie bądźcie hipokryta mi . Trzymajcie się swoich poglądów. Bo dla mnie to jest śmieszne . Ochrzcić dziecka nie chcą,nie chcą się trzymać tradycji ,ale święta Wielkanocne i bożonarodzeniowe już tak bo jest tak fajnie kolorowo pięknie, są światełka , ubieranie choinki takie fajne. Bez jaj . Ślub też jak chcą to w większości w kościele ,żeby pokazać wielką ceremonia , pokazać się rodzinie. A pogrzeb zamiast uroczysty to niech robi wam urząd miasta . Pokażcie ,że macie honor i godność i nie jesteście hipokrytami.