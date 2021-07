Ewa Chodakowska tłumaczy, dlaczego NIE CHCE mieć dzieci: "Nie jestem gotowa na TAKI HEROIZM"

Abi 9 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

21 wiek, zaraz loty na Marsa, a kobiety nadal muszą sie tlumaczyc, ze nie chcą miec dzieci, ze ta rola to nie dla nich. Ręce opadają. Macierzynstwo i bezdzietnosc, jedno i drugie ma swoje zalety i wady. Kazda ma wybór, co woli. Przestanmy sie oceniac i przekrzykiwac co jest lepsze, a co gorsze. Co dla ciebie jest najlepsze, dla mnie moze byc najgorsze i na odwrót. Czy tak trudno to zrozumiec?