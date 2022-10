Agnieszka Włodarczyk pomstuje na BRUDNE restauracje: "Foteliki lepiące, z okruchami, plamami i innymi pozostałościami"

ppp 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak jest tylko w Warszawie, pozostałe miejsca w Polsce są bardziej europejskie. No sorry ale popatrzcie na dworzec. Wygląda jak z bloku wschodniego. A odwiedźcie dworce we Wrocławiu, Krakowie czy w Katowicach. Schludnie, czysto i nowocześnie. Popatrzcie na sklepy spożywcze, czy siłownie. Mamy brudną, zaniedbaną stolicę. W Krk, czy we Wrocławiu jak pojawia się napis na ścianie kamienicy to na nastepny dzień jest to malowane. A w Warszawie syf.