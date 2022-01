Zaradna Agnieszka Włodarczyk przemyca kolejną reklamę luksusowego wózka, pozdrawiając z pochmurnego Dubaju (FOTO)

Odkąd Agnieszka Włodarczyk została mamą, z jeszcze większym zaangażowaniem wypełnia influencerskie obowiązki. Instagramowy profil celebrytki przekształcił się w platformę poświęconą macierzyństwu, a ona sama nie ukrywa, że póki co nie zamierza wracać do "standardowej" pracy.

Przypominamy, że gdy przed kilkoma miesiącami pochwaliła się zakupem aż dwóch "czterech kółek", na jej profilu zaroiło się od propozycji obserwatorów, by jeden oddała. Agnieszka Włodarczyk BURZY SIĘ na sugestie, by oddała wózek potrzebującym: "Radzę odobserwować mój profil!"

Dziękuję wam za wszystkie rady co do pielęgnacji włosów. Wy też możecie korzystać z polecajek i komentarzy. Fajnie się wspierać - pisze ukochana Roberta Karasia , następnie przechodząc do sedna:

Jeśli chodzi natomiast o wózek, to ja wybrałam spośród wielu propozycji współprac właśnie ten. Te z was, które za moją namową również go wybrały, są zadowolone jak ja. Wiem o tym, bo często dostaję od was wiadomości na priv - przekonuje i kwituje: