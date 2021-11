Agnieszka Włodarczyk udaje, że ZASNĘŁA NA PRANIU i narzeka: "Ciężko jest, gdy nie ma się NIANI ani POMOCY DOMOWEJ"

KAK 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie! A głównie kobiety! Wyluzujcie z ta martyrologia matek! Co za brednie z ta praca zawodowa przy małym dziecku. Pani Agnieszka dopiero co urodziła dziecko. W Polsce są roczne płatne urlopy macierzyńskie ( dało PO) i 500+ dał PIS) . Kobiety z małymi dziećmi siedzą w domach na zasiłkach bo po prostu matematycznie nie ma sensu iść do pracy za tyle samo co zasiłek i jeszcze zostawić dziecko bez mamy. Mnie tez sie zdarza zostawić pranie w pralce. To nie zbrodnia - wystarczy płukanie drugi raz puścić😜. Ja jestem matka 3 dzieci i całe życie pracowałam w korpo na wysokim stanowisku, po 12 godzin. To nie znaczy jednak ze mam hejtowac kobiety które przyznają ze nie są perfekcyjne. Ja tez nie jestem. Tolerancji wszystkim życzę i zakładajcie profile i reklamujcie produkty jak tylko ktoś sie do Was zgłosi z propozycja. Kobieta pracuje tak jak umie i nam nic do tego. Luzu trochę, same sobie zawyżamy standardy i potem zazdrościmy ze inna kobieta sobie śpi . Nie musi być wszystko na Tip- Top i nie ma co pisać jakie wszystkie zatyrane. Może trochę kobiecej solidarności zamiast hejtu?