Agnieszka Włodarczyk pozuje w bikini Dubaju i przyznaje: "Chciałabym ODCZAROWAĆ to miejsce w mojej głowie"

Agnieszka Włodarczyk ostatnimi czasy nie stroni od zagranicznych podróży. Pod koniec listopada celebrytka i jej najbliżsi wrócili do Polski po kilku tygodniach spędzonych w hiszpańskiej Marbelli. 41-latka już wówczas zapowiedziała, że raczej nie wytrzyma w ojczyźnie zbyt długo. Fani Agi prawdopodobnie nie byli więc szczególnie zaskoczeni, gdy ta kilka dni temu pochwaliła się na Instagramie kolejną wyprawą.

Tym razem Agnieszka Włodarczyk i jej ukochany, Robert Karaś, wraz z synkiem udali się do Dubaju. Obecnie celebrytka beztrosko relaksuje się więc w promieniach palącego słońca, ochoczo dzieląc się fanami zdjęciami i nagraniami z pobytu. Tuż po dotarciu na miejsce Agnieszka zdradziła obserwatorom, że zabawi w Dubaju nieco dłużej. Wygląda więc na to, iż mama małego Milana spędzi Boże Narodzenie z dala od polskiej zimy.

We wtorek Włodarczyk opublikowała na Instagramie zdjęcie z wakacji. Celebrytka pokazała, jak wyleguje się w słońcu wraz ze śpiącym w wózku synkiem. Przy okazji 41-latka podzieliła się ze światem pewnymi przemyśleniami na temat Dubaju. Okazuje się, że do tej pory Agnieszka nie miała najlepszego zdania o aktualnym miejscu pobytu.

Nigdy nie marzyłam o wycieczce do Dubaju. Kojarzył mi się głównie z drapaczami chmur, przepychem, betonem, piachem, ropą naftową, no i z tym, o czym jest ostatni film Marysi Sadowskiej - rozpoczęła wpis.

Zobacz także: Zaczynały karierę, kiedy były dziećmi. Teraz same mają już dzieci

Jak przyznała Agnieszka, do tej pory zdecydowanie bardziej wolała podróżować w miejsca, w których mogła wypoczywać swobodnie w otoczeniu natury. Celebrytka zapewniła jednak, że postara się nieco zmienić nastawienie do Dubaju.

Wolałam kierunki, gdzie królowała bujna roślinność, a ceny wynajmu apartamentu czy czegokolwiek nie przyprawiały o zawrót głowy. Gdzie mogłam chodzić w wyciągniętych szarawarach, starych ulubionych klapkach, bez makijażu i czuć się ok. Tutaj jest trochę inaczej, ale ze względu na to, że spędzimy tu sporo czasu, chciałabym odczarować to miejsce w mojej głowie - zapewniła.