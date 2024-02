Agnieszka Włodarczyk rozpływa się nad biorącym udział w kolejnym Ironmanie Karasiem i ubolewa: "Widziałam jego zmarzniętą twarz..." (FOTO)

Rozczarowana 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 7 Odpowiedz

Wiem, że to nie miejsce na to ale spotkała mnie dziwna sytuacja i zastanawiam się czy zrobiłam coś źle? Tydzień temu zaczepił mnie w nocy na Internecie facet, powiedział że zwrócił uwagę na moje zdjęcie ponieważ również gra w tenisa. Gadaliśmy ze soba głównie o tym i wymieniliśmy się numerami. Powiedział mi wprost że szuka kogoś tylko żeby pogadać bo ma żonę i dzieci i mają konflikty ale nie może od niej odejść. Ja wyprowadzam się od chłopaka i mam już nagrane mieszkanie ale powiedziałam że ok możemy gadać. Zaczęliśmy opowiadać sobie swoje życiowe historie, on słuchał mnie a ja jego. Wczoraj jednak zapytał się czy chce się zobaczyć w weekend. Ja na to w jakim celu skoro ma żonę i czy chodzi mu o sex. On na to żebym się z nim spotkała to zobaczę. Skrytykowałam jego pomysł a on, że żartuje i że tylko chce się spotkać po czym kompletnie przestał się odzywać. Gdzie popełniłam błąd?