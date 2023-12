Agnieszka Włodarczyk rozprawia o swojej WYMARZONEJ sukni ślubnej: "Nie Gucci ani Dior, tylko kochana Grażynka z Konina" (FOTO)

Agnieszka Włodarczyk o sukni ślubnej

Świeżo upieczona małżonka w opublikowanym na Instagramie poście przyznała, że poszukiwania kreacji rozpoczęły się wiele miesięcy przed planowaną uroczystością. Włodarczyk nie ukrywała, że chociaż planowała zakupy w "wystrzelonym salonie" to asortyment mocno ją rozczarował.

Suknia panny młodej zawsze wzbudza wiele emocji…Opowiem Wam, krótką historię jak to się stało, że nie Gucci ani Dior, tylko kochana Grażynka z Konina - rozpoczęła.

Agnieszka Włodarczyk miała nietypowy pomysł na swój ślub. Udało się?

Agnieszka Włodarczyk przyznała, że z pomocą przyszła jej wspomniana Grażynka z Konina, która pomogła w stworzeniu wymarzonej sukni ślubnej w ekspresowym tempie. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, ponieważ aktorka miała w swojej głowie jasno określoną koncepcję , w którą kreacja musiała się idealnie wstrzelić.

Koncepcja była jasna. Ślub w stylu "kowbojskim", w kapeluszu i butach, jakie w starych westernach nosił Clint Eastwood. Bez welonów, szpilek i błyskotek. (...) Grażynka, która pracowała ze mną nad projektem to Kobieta złoto. Suknia była uszyta w ekspresowym tempie i po dwóch przymiarkach dotarła do mnie kurierem dzień przed wylotem. Wszystko na wariata, jak to zwykle u nas - podsumowała.