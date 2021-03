Agnieszka Włodarczyk przez przypadek zdradziła PŁEĆ DZIECKA?

gosc 3 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

niekoniecznie. Zanim ja sie urodziłam to mój tata biegał po rodzinie o mówił, że się urodzi jego klonik. I owszem wyglądam jak tatuś 😉 jak sama zaszłam w ciążę to tez mówiłam, że będzie moj klonik i owszem urodził się mega podobny do mnie ale to chłop 🙃