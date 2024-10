Agnieszka Włodarczyk ujawnia, jak się czuje Milan i mówi o kosztach leczenia: "W Dubaju takie przyjemności kosztują 3 RAZY TYLE"

@@Ludzie się zmienili a metody pozostały. Minął zaledwie rok od wyborów a tu afera za aferą.. Wirtualna Polska ujawniła, że wiceminister Jacek Tomczak prowadzi kancelarię notarialną, która współpracuje z deweloperami. Jednocześnie jako członek rządu forsuje program dopłat do kredytów z pieniędzy podatników. Wcześniej sprawę skomentował Adam Bodnar. – Dajmy szansę panu ministrowi, żeby się wytłumaczył, żeby pojawiło się jakieś ustosunkowanie do tego tekstu – mówił w programie "Tłit" A to tylko to co Donald pozwolił mediom ujawnić by ostatecznie zakończyć opcje kredytu 0% . Wiadomo że społeczeństwo w większości nie chce by kolejna dopłatą z naszych pieniędzy podbiła ceny mieszkań. Skoro ludzie tego oczekują to Tusk wymyślił plan przebiegły. Uwali wice ministra postać trzecioplanowa . I ludzie będą mu klaskać że wyczyścił stajnie augiasza dodatkowo nie wprowadzi kredytu 0% . Co za wspaniały gość. Oj socjotechnika