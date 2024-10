Syn Włodarczyk i Karasia trafił do szpitala. "Miał bardzo wysoką gorączkę. Okazało się, że ma zapalenie węzłów chłonnych"

Syn Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia trafił z wysoką gorączką do szpitala

Mamy dwa dni do startu, a życie nam nie pomaga na koniec. Milanek zachorował, trafił do szpitala. Miał bardzo wysoką gorączkę, około 40 stopni, najpierw 39,6, później nawet to przekroczyło. Dostał leki, nie udało się zbić, więc pojechał do lekarza. Okazało się, że ma zapalenie węzłów chłonnych i coś tam jeszcze. Dostał jakiś zastrzyk, antybiotyk, wrócił do domku, ale cała noc nieprzespana, bo nie dało rady zbić tej gorączki, robiliśmy mu zimne kąpiele i teraz nad ranem spadło mu do 38 stopni. No a my musimy działać, bo zostały dwa dni. Teraz jadę do serwisu, żeby wyczyścić rower, wymienić i sprawdzić wszystkie koła. Ale ciężko, czasem jak tak na końcówce los się w tę stronę układa - relacjonował we wtorkowy poranek Robert Karaś.