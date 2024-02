Agnieszka Włodarczyk zachwala Dubaj i PSIOCZY na Polskę, odpowiadając internautce: "A w Polsce raj? Jak traktuje się kobiety?"

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś minione miesiące spędzili z dala od Polski. Małżonkowie wraz z synem polecieli do Dubaju, gdzie raczyli się słoneczną pogodą. Aktorka miała jednak inne powody do zachwytu. Co rusz wspominała w mediach społecznościowych, że miasto jest dla niej bardzo bezpiecznym miejscem i myśli o przeprowadzce do Dubaju na stałe.

Na chwilę przed wylotem Agnieszka Włodarczyk podzieliła się z fanami kolejnymi przemyśleniami. W ostatnim poście na Instagramie przyznała, że Dubaj ją oczarował pod każdym względem. Nie wszyscy podzielili jej zachwyt.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Justyna Gradek o BOGATYM PARTNERZE i dramie z Anetą Glam. Oceniła też kolekcję Derpienski

Agnieszka Włodarczyk w ostrych słowach o Polsce

Agnieszka Włodarczyk na przestrzeni minionych miesięcy zaznała zupełnie nowych wrażeń, dzięki którym ma ochotę jeszcze bardziej korzystać z życia.

Zgiełk miasta, puste plaże, nowoczesność, pustynie, morze, liczne atrakcje… Ale to, co mnie ujmuje najbardziej, oprócz słonecznych dni oczywiście, to spokój, czystość i poczucie bezpieczeństwa. No i w żadnym innym miejscu nie spotkałam się z Ministerstwem Szczęścia - zachwalała żona Roberta Karasia.

Nagle "odpaliła się" jedna z obserwatorek, która zasugerowała aktorce zagłębienie się w pozycje literatury na temat Dubaju.

Dubaj za pewno potrafi oczarowań nie jednego turystę, jednak polecam poczytać troszkę literaturę faktu. Wtedy już nie koniecznie padną tak pochlebne opinie - stwierdziła internautka.

Na odpowiedź Agnieszki Włodarczyk nie trzeba było długo czekać. W zaparte trzymała się wersji, że jej ukochane miasto jest najbezpieczniejsze na świecie. Przy okazji w mało pochlebnych słowach nawiązała do Polski.

Co mi z czytania jak mieszkam tu 4 miesiące i jest najlepiej. A czy w Polsce jest taki raj? Tak pięknie traktuje się kobiety? Ile jest przemocy i alkoholu w rodzinach, to tylko one wiedzą. Pójdziesz do parku wieczorem bez strachu? A może zrobić zakupy w nocnym zaraz po imprezie o 4 nad ranem w małej czarnej? Ciekawa jestem - odpowiedziała.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.