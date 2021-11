Agnieszka Woźniak-Starak i jej przygody pod TVN-em: pozowanie z fanami, dźwiganie tobołów i rajd autem za PONAD ĆWIERĆ MILIONA (ZDJĘCIA)

Jak widać, Agnieszka Woźniak-Starak wybiera nie tylko najdroższe buty czy torebki, ale też najdroższe samochody. Ostatnio paparazzi przyłapali dziennikarkę, kiedy mknęła do swojej czarnej Tesli. To Tesla Model 3 Performance, której cena wynosi około 270 tysięcy złotych (plus około 5,5 tysiąca za czarny lakier, które jednak wydają się niczym w skali ćwierci miliona złotych). Agnieszka kryjąca różowy sweterek pod czarnym płaszczem i czarnym kapeluszem przystanęła na chwilę, by zrobić sobie selfie z ucieszonymi przechodniami. Jeden z panów pomógł też dziennikarce przenieść do samochodu ciężką torbę z zakupami.