Agnieszka Woźniak-Starak i jej świeży manicure wsiadają do lazurowego jeepa za 350 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Tak było w minioną środę, gdy to przyuważono ją nieopodal Łazienek Królewskich. 44-latka wybrała się do salonu kosmetycznego oferującego usługi z zakresu manicure'u. Jak możemy zobaczyć, lokal opuściła ze świeżo przypiłowanymi paznokciami. Następnie z uśmiechem na twarzy powędrowała do zaparkowanego nieopodal lazurowego, wartego około 350 tysięcy złotych Jeepa Wranglera.