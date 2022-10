Jesieniarska Agnieszka Woźniak-Starak wyłania się ze studia "Dzień Dobry TVN" w kozakach za 8,5 TYSIĄCA (ZDJĘCIA)

Temat do DDtv... 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Robienie wyceny i podsumowanie calosci tego co na sobie mamy ( lub celebrytki maja ) jest najbardziej nieelegancką , zaczepną , wieśniacką ocena tej /tego celebryty . Chętnie posłuchałabym w DDTVN rozmow na ten temat ze specjalistami od elegancji , szacunku do człowieka , mody i obyczajów w Polsce Ciekawe go powie kobieta która takich drogich rzeczy nie wystawia na palm pierwszy. A co powie ta która mówi dziniakrzowi ile kosztuje jej fatałaszek torba buty i daje się fotografować po to żeby te wstawić na pudla . Dla kogo one to robią i lo co ?