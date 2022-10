Agnieszka Woźniak-Starak wspiera Annę Wendzikowską po wyznaniu o mobbingu w TVN: "Zawsze będę wdzięczna za TEGO MAILA"

Obywatel 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Jeżeli tak Jej źle było w TVN to dlaczego sama nie odeszła z pracy prędzej ?? Jeżeli uważa, że ma rację to niech sprawę założy. Nie mam nic do tej pani ale takie żale o Jej prywatne życie to mnie nie intersuje. W szpitalach co 3 - 4 pielegniarka jest mobbingowa. Co ta pani wie o pracy ?? Same gwiazdy jak te gwiazdy w tańcu