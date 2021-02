Agnieszka-Woźniak Starak załatwia sprawy na mieście

Olik7 33 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Czemu non stop Pudlu wypominasz ze torebkę ma droga ze buty ze kurtka itd ludzie ma kase to ja wydaje tez bym kupowała i Ty tez bys kupował co ma do skarpety odkładać 🤷‍♀️🤦‍♀️