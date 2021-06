Agnieszka Woźniak-Starak jeździ konno w stadninie Ferensteinów (ZDJĘCIA)

ndm 19 godz. temu zgłoś do moderacji 961 155 Odpowiedz

Jakiś czas temu jeździłam konno. Już mi przeszło, ale wcale nie ze względu na brak miłości do koni. Przeczytałam bardzo ciekawy artykuł, który nigdy nie ukaże się w żadnym czasopiśmie jeździeckim, nikt nie powie tego na głos tego, co w nim napisano. Jazda konna to zło, pod każdym względem, koniom ona nic nie daje, poza niszczeniem ich kręgosłupów, bo one nie są przystosowane do noszenia jeźdźca, chociaż ludzie twierdzą, że jest inaczej. Żaden nie chce nosić na grzbiecie żadnego człowieka, czy to w sporcie, czy w rekreacji. To tylko my robimy z nich narzędzie i wykorzystujemy je ponad miarę; dla własnej, nie ich przyjemności. Ale biznes jeździecki jest tak rozwinięty, snobistyczny i drogi, że nikt nie odważy się go ruszyć, bo w grę wchodzą za duże pieniądze. Szkoda, bo najpiękniejsze konie to te dzikie, które są wolne i swobodne.