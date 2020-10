Agnieszka Woźniak-Starak komentuje stan zdrowia Doroty Gardias

Od jakiegoś czasu media rozpisują się o stanie zdrowia Doroty Gardias . Kilka dni temu pojawiła się bowiem informacja, że prezenterka wraz z ze swoją 7-letnią córką Hanią trafiła do szpitala. Gardias miała zarazić się koronawirusem od pociechy, która z kolei miała kontakt z osobą zakażoną w szkole. Informację o chorobie celebrytki potwierdziło biuro prasowe TVN.

Jak donosił Super Express Dorota Gardias nie znosiła zakażenia najlepiej. U pogodynki pojawiły się bowiem problemy z oddychaniem. Niedługo po medialnych doniesieniach głos na temat swojego stanu zdrowia zabrała sama zainteresowana. Gardias zapewniła, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, wciąż musi jednak przebywać w szpitalu ze względu na zmiany w płucach. W niedzielę prezenterka postanowiła za to nieco bardziej szczegółowo opisać przebieg choroby.

Początkowo miałam gorączkę 38,3, ból mięśni (głównie plecy), oczu, głowy, lekki kaszel. To trwało cztery dni. Kiedy te objawy zaczęły ustępować, to straciłam węch i smak, zaczął się ból w płucach, duszności i kłopot z oddychaniem (płytki oddech) - te objawy zaczęły się nasilać, dlatego trafiłam do szpitala - zdradziła pogodynka za pośrednictwem Instagrama.