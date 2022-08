Agnieszka Woźniak-Starak komentuje zmiany w "DDTVN": "JEST DUŻE ZAMIESZANIE"

O tym, że Rozenek dołączy do "DDTVN", poinformowano oficjalnie podczas czwartkowej konferencji stacji TVN. Nie dało się wówczas ukryć, że był to showbiznesowy temat numer jeden, bowiem niemal każda z obecnych na evencie gwiazd otrzymała pytanie odnośnie nowej roli Gosi. Tak też było w przypadku Agnieszki Woźniak-Starak, która już od dwóch lat prowadzi śniadaniówkę w duecie z Ewą Drzyzgą.

Reporterka Party.pl zapytała Agnieszkę o to, czy kiedy dowiedziała się, że do ekipy "DDTVN" dołączy Rozenek, była zaskoczona. Jak przyznała Woźniak-Starak, faktycznie zaskoczenie było duże, ale to głównie za sprawą tego, że jest to już szósta para prowadzących, co natomiast powoduje spore zamieszanie w grafiku. Nawiązała też do kwestii wynagrodzenia...