Małgorzata Rozenek poprowadzi "DDTVN". Internauci MOCNO podzieleni: "Dajmy jej szansę" vs "Nie ma NIC do zaoferowania"

Jeszcze gdy informacja o nowym angażu "Perfekcyjnej" była zaledwie plotką, w sieci już roiło się od sceptycznie nastawionych do całego przedsięwzięcia głosów. Nie ma więc co się dziwić, że gdy Rozenek została wywołana na scenę w trakcie TVN-owskiego spędu, na internetowych forach aż zawrzało.

Co akurat całkiem zaskakujące, na oficjalnym profilu Dzień Dobry TVN na Facebooku nie brakowało wpisów, które wyrażały poparcie dla Małgorzaty o różnym stopniu intensywności. Od przyjaznej otwartości na zmiany do pełnej ekscytacji.

Super, bardzo się cieszę, to będzie fajna para/ Dajcie Państwo szansę pani Rozenek-Majdan. Można się miło rozczarować / Krzysztof z fajną pozytywną energią i Małgosia, dzięki której może być zabawnie, fajna jest / Jeśli będą lepsi niż pani psycholog Małgosia i nieśmieszny Filip to już będzie sukces - czytamy.

Z całym szacunkiem dla pani Małgosi, ale niedługo zacznie "wyskakiwać z lodówki"/ Zrozumcie w końcu, że ta kobieta prócz próżności nie ma nic do zaoferowania!/ Jeśli chodzi o Krzysztofa, to nie ma problemu, ale nie wiem, czy Małgorzata się do tego nadaje/ Ależ sobie nawzajem słodzili i to jak bardzo. Stracą na oglądalności/ Tylko nie Rozenek.../ Tragedia, porażka/ Jeszcze tu jej nie było/ Zatem niebawem zobaczymy, jak sobie radzą.