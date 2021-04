Agnieszka Woźniak-Starak kończy 43 lata. Tak zmieniał się styl naczelnej fashionistki show biznesu (ZDJĘCIA)

Gosc 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Tak po prawdzie to markowy styl wyrobily w niej pieniadze. Widac, ze ciuchy markowe ale kazdej dac spory zasob gotowki na wlasne fanaberie to kazda Polke okrzyknieto by ikona stylu. W poczatkowym okresie jej styl to taka wiocha w lepszym wydaniu. Prawda jest , ze dobrze wyglada ale to efekt pracy chirurga estetycznego . Jej naturalna uroda raczej nie powalala. Natomiast nalozenie masy ciuchow dobrych marek nie spowoduje, ze ma sie klase.