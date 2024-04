Agnieszka Woźniak-Starak ma NOWĄ pracę. "Brakowało mi poranków"

Agnieszka Woźniak-Starak sprawdzi się w nowej roli

Sama prezenterka podchodzi z zapałem do nowego wyzwania. Po pierwsze brakowało mi poranków , po drugie bardzo lubię "Onet Rano", uważam, że to świetny format, po trzecie uwielbiam rozmawiać z ludźmi i na koniec, kocham jeździć samochodem. To wystarczyło, nie musiałam się zastanawiać — wyjaśniła Woźniak-Starak.

Dołączam do fantastycznego zespołu, co mnie bardzo cieszy. Zaczynałam w radiu, jestem w telewizji, a internet to medium, które łączy jedno i drugie, wyznacza nowe trendy, jest nowoczesne, dlatego trzeba tu być. Dla mnie to proste! — oznajmiła.