Agnieszka Woźniak-Starak użyła złotego przycisku w "Mam Talent". W komentarzach burza: "PRZESADA"

Program telewizyjny "Mam talent" to miejsce, gdzie uczestnicy mają szansę zaprezentować swoje niezwykłe umiejętności. Program rządzi się swoimi specyficznymi prawami, które są niezwykle istotne dla przebiegu show. Wśród nich znajduje się tzw. "złoty przycisk", będący narzędziem, które zarówno jurorzy, jak i prowadzący mogą użyć. Jego funkcja polega na tym, że pozwala on na natychmiastowe awansowanie uczestników do półfinału, co jest wyjątkowym wyróżnieniem. Jak łatwo można się domyślić, użycie tego przycisku potrafi podzielić widownię i wywołać burzę emocji. Tak też było podczas ostatniego odcinka programu, kiedy to jurorka Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na użycie tego specjalnego przycisku.