Agnieszka Woźniak-Starak okutana w szarości drepcze przez Marszałkowską. Dba o styl nawet zimą? (ZDJĘCIA)

Bonbon 30 min. temu

Widać ze Aga mocno przeżyła krytykę jej looku a’la Ruska babulinka na emeryturze, wiec dziś zaszalała z lookiem na 16latkę, niestety tez nietrafionym bo wszystko osobno może i jest Ok , ale razem nie do końca (jak widać trendów nie da się nauczyć serio tylko bo masz Hajs ex męża i wiesz jak używać Insta ;)) , No ale za hajs sw. Pamięci małżonka wykupiła miłe komentarze, wiec zawsze można żyć w iluzji , prawda Aga?