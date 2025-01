Agnieszka Woźniak-Starak pokazała się BEZ MAKIJAŻU

Nie jest tajemnicą, że prezenterka uwielbia modne, a zarazem drogie ubrania, przez co przyciąga uwagę fotoreporterów. Ostatnio kilkukrotnie widziana była przez paparazzi, podczas załatwiania sprawunków na mieście. Na takie okazje Aga wybiera klasyczne stylizacje, uzupełnione jedynie o luksusowe dodatki. To także moment, kiedy nie zaprząta sobie głowy zrobieniem makijażu. Teraz sama pokazała się w mediach społecznościowych w naturalnej wersji.

Naturalna Agnieszka Woźniak-Starak w studio fitness

Przedstawiciele świata show-biznesu doskonale wiedzą, jak ważna jest ich prezencja. Gwiazdy tłumnie odwiedzają siłownie i sale ćwiczeń, by wypracować sylwetki, które potem zaprezentują na ściankach. A także po to, by strzelić sobie kilka fotek do opublikowania w mediach społecznościowych.