Agent nieruchomości donosi, że Elon Musk zarezerwował mieszkanie na Złotej 44. Agnieszka Woźniak-Starak: "Gorzej nie mógł wybrać"

Elon Musk to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci współczesnego świata. Działania założyciela i współzałożyciela takich przedsiębiorstw jak SpaceX , Tesla czy PayPal od lat budzą olbrzymie emocje. Mimo że miliarder uznawany jest za wizjonera, spada na niego także sporo krytyki. Najczęściej kwestionowane są jego metody zarządzania, podejście do biznesu oraz znajomości. Dużo mówi się także o skomplikowanym życiu prywatnym 53-latka.

Pod koniec roku media donosiły, jakoby biznesmen zakupił wartą 140 milionów złotych posiadłość w Teksasie po to, by zamieszkać w niej razem z dwiema matkami swoich najmłodszych pociech. Ojciec dzieci Grimes wszystkiemu jednak zaprzeczył.

Elon Musk chce kupić mieszkanie w Warszawie. Zarezerwował apartament na Złotej 44

Teraz w sieci pojawiła się kolejna informacja dotycząca nieruchomościowych planów Muska. Jak wskazuje Wyborcza.biz, przedsiębiorca chce kupić... apartament na 52. piętrze wieżowca Złota 44 w Warszawie. Cena luksusowego 200-metrowego gniazdka to 25 milionów złotych. Biorąc pod uwagę, że majątek Elona szacuje się na ponad 400 miliardów dolarów , jest to dla niego raczej niewielka inwestycja.

Co Wy na to, jeżeli Elon Musk kupi mieszkanie w Złotej 44? Do zobaczenia, Elon. Apartament na 52. piętrze już zarezerwowany. Telefon rozgrzany do czerwoności, ale od Elona zawsze odbieram! - napisał, następnie potwierdzając doniesienia w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".