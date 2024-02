TYLKO NA PUDELKU: Mieszka na Złotej 44. Ujawnia, ILE zapłaciła za apartament na 45. piętrze i jak wygląda hierarchia wśród sąsiadów (WIDEO)

Mieszkanka Złotej 44 w szczerym wywiadzie. "Jedyne miejsce, w którym chciałam mieszkać"

Tomaszewska, która sama siebie tytułuje na Instagramie "Queen of Złota 44", wyznała, że miesięczny czynsz to koszt rzędu 2,5 tysiąca złotych. Gdy stała się posiadaczką apartamentu, metr kosztował 55 tysięcy złotych, co już na start daje koszt rzędu ponad 3,5 miliona złotych . Na uwagę, że dziś może być wart dużo więcej, nie kryje zadowolenia.

Widziałam go może z raz czy dwa na eventach. Jesteśmy tak na "cześć", nie znam go - mówi wymijająco. Byłam i dalej jestem [zaskoczona jego słowami na temat społeczności Złotej 44 - przyp.red.]. Na mój temat też jestem zaskoczona jego wynurzeniami. Nie podoba mi się światło, w jakim to przedstawił. Dla mnie ważna jest prawda, ja bym chciała, żeby pokazać, jak jest naprawdę, a nie, że ktoś sobie tam coś wyobraża i ma się to nijak do tego, jak ja to odbieram. Ja to odbieram inaczej.