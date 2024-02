TYLKO NA PUDELKU: Mieszkaniec Złotej 44 komentuje słowa Rafała Zaorskiego o hierarchii wśród sąsiadów: "To zwykła MANIPULACJA"

Wieżowiec przy ulicy Złotej 44 w ostatnich dniach stał się jedną z najczęściej wymienianych w mediach warszawskich nieruchomości. Wszystko za sprawą jednego z mieszkańców ekskluzywnego budynku, Rafała Zaorskiego i jego występu u Żurnalisty. Posiadacz wartego 23 miliony złotych apartamentu w rozmowie opowiedział o kulisach życia w apartamentowcu, twierdząc m.in., że panuje w nim osobliwa hierarchia . Według milionera pozycja mieszkańców na szczeblach "drabiny społecznej" zależna jest od zajmowanego przez nich piętra - im wyższa kondygnacja, tym ważniejszy lokator. Słowa Zaorskiego nie tylko wywołały w sieci nie lada zamieszanie, lecz również skłoniły do zabrania głosu osoby, które podobnie jak on zamieszkują luksusowy budynek.

Mieszkaniec Złotej 44 o słowach Rafała Zaorskiego. Zdradził, jaka atmosfera panuje wśród mieszkańców

Słowa Rafała według mnie to zwykła manipulacja celem osiągnięcia korzyści majątkowej i nie jest to tylko moje zdanie. Między sąsiadami panuje zawsze świetna atmosfera, dużo ludzi się zna, mamy świetny zarząd wspólnoty, który stara się urozmaicać codziennie życie w budynku - powiedział Pudelkowi student.

Mieszkaniec Złotej 44 o hierarchii wśród mieszkańców. Wspomniał, jak lokatorzy traktują personel

Mieszkający w budynku przy Złotej 44 student wypowiedział się również na temat hierarchii, która według Zaorskiego panuje wśród lokatorów budynku. Nasz rozmówca nie ukrywał, że jego zdaniem słowa milionera o podziale klasowym w apartamentowcu są absurdalne. Student zapewnił, że on sam nigdy nie zauważył przejawów opisanej przez Zaorskiego hierarchii.

Co do "hierarchii" uważam to za bulls*it, nigdy nie spotkałem się z oceną po piętrach, oraz nawet nigdy nie pomyślałbym, żeby ocenić kogoś na podstawie piętra, na którym mieszka - dodał.