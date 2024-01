Mieszkanka Złotej 44 zabiera głos i ujawnia prawdę o hierarchii w luksusowym apartamentowcu. Pokazała wnętrza (WIDEO)

Mieszkanka Złotej 44 ujawnia prawdę o hierarchii

Wcześniej mieszkałam na 15. piętrze, czyli byłam niżej w hierarchii. Czy odczułam to? No nie. Byłam kochana, teraz też jestem kochana. Jedyne co się zmieniło, to to, że dojeżdża do mnie mniej wind. Na dole miałam cztery windy, a teraz dojeżdżają do mnie tylko dwie i czasem trzeba na nie długo czekać - wyjaśniła Izabela Tomaszewska na TikToku.