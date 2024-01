Kim jest Rafał Zaorski? Milioner wydał PUSTĄ książkę watrą MILION ZŁOTYCH i wszedł w posiadanie najdroższego apartamentu na Złotej 44!

Rafał Zaorski na LinkedInie i YouTubie przedstawia się jako "Sułtan Kosmitów" (tak z resztą opisuje swoje stanowisko w BigShortbets, którego lokalizację określa jako "Galaktyka Kurvix" ). Oprócz tego twierdzi, że serwis biznesowy jest "dla boomerów". Lubi też memy, które od czasu do czasu pojawiają się na jego Instagramie. Zaorski urodził się 22 października 1978 roku, a więc jest z pokolenia X, któremu wcale nie tak daleko do tzw. "baby boomers".

Majątek Rafała Zaorskiego jest owiany tajemnicą

Rafał Zaorski jest właścicielem najdroższego apartamentu w Polsce

Jedną z największych i mających największy rozgłos inwestycji Rafała Zaorskiego jest jednak mieszkanie w najbardziej prestiżowym wieżowcu w Polsce - Złota 44 . To tutaj mieszkają między innymi Lewandowscy czy Joanna Krupa , ale i wiele innych najbogatszych twarzy show-biznesu. Idąc jednak niepisaną hierarchią budynku, to właśnie Zaorski jest "najważniejszym lokatorem" .

W czerwcu 2022 roku kupił apartament numer 504, którego wartość wynosiła 23 miliony złotych. Jak wyznał w rozmowie z serwisem Bankier.pl, ta kwota musiała być podzielona na kilka transakcji, których dokonywał przez trzy miesiące. To nie tylko jego dom z pięknym widokiem na Warszawę, ale i miejsce spotkań osób związanych z rynkiem kryptowalut. Co ciekawe, Rafał Zaorski nie tak dawno temu miał zamiar sprzedać nieruchomość , a ta cieszyła się niezłym zainteresowaniem. Oglądało ją kilkunastu potencjalnych kupców. Obecnie mówi się jednak o podzieleniu apartamentu na akcje .

Rafał Zaorski jest znanym inwestorem. Sam jednak nie edukuje za pieniądze

Warto jednak przypomnieć, że w 2019 roku milioner wydał książkę "O spekulacji. Wszystko, co powinieneś wiedzieć". Co ciekawe, pierwsze wydanie (bo drugie wyszło już jakiś czas temu i było dostępne za niespełna 300 złotych) tego dzieła sprzedało się w 1000 egzemplarzach w sześć dni za około 132 399 złotych. Cała kwota została przeznaczona na organizacje charytatywne. Uwagę zwraca jednak treść książki, która jest... całkowicie pusta. Ma to symbolizować fakt, że prawdziwą naturę spekulacji. Oczywiście to dzieło literackie można wciąż odkupić z drugiej ręki, jednak cena zwala z nóg. Początkowo książka kosztowała nieco ponad 130 złotych. Na Allegro można ją dostać za kwotę między 4900 złotych a MILIONEM ZŁOTYCH.