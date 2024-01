Rafał Zaorski mówi o HIERARCHII wśród mieszkańców Złotej 44: "Piętra od 10 do 19 to są ludzie najgorszej kategorii"

Zainteresowanie wokół Rafała Zaorskiego wzrosło ponownie pod koniec 2023 roku, kiedy to milioner ogłosił, że... zamierza sprzedać 20 tys. udziałów we wspomnianym wcześniej apartamencie 504 . Dzięki transakcjom na konto inwestora ma wpłynąć łącznie 100 milionów złotych Jak się wkrótce okazało, mieszkańcy wieżowca Złota 44 nie byli zachwyceni pomysłem milionera.

Rafał Zaorski opowiedział o "kastach" wśród mieszkańców wieżowca Złota 44

Powiem ci, że na samej Złotej są piętra drabiny społecznej. W hierarchii najniżej jest obsługa, traktowana niestety przez tych współmieszkańców często bez szacunku. A to są bardzo fajni chłopacy na ochronie, ludzie na recepcji. Piętra od 10 do 19 (...) to są (...), według kategorii właścicieli na Złotej, ludzie najgorszej kategorii - wynajmujący. Drugą kategorią ludzi są ci, którzy jeżdżą tą niższą windą. Są niżej, mniej tysięcy z metra, gorsi. Kolejną kastą są ludzie, którzy jeżdżą tą wyższą windą z 34 do 52 piętra. No i kolejna grupa - ci 50 i wyżej - to już tacy wiesz, turbo patrzący na nich wszystkich z góry. Ja przecierałem oczy ze zdumienia, że ci ludzie w kategoriach Polski mogą się odseparować jako elita od reszty i wewnątrz tej wspólnoty też jest hierarchia, nie? - opowiadał zdumiony Rafał Zaorski.