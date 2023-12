Rafał Zaorski chce podzielić "najdroższy apartament w Polsce" na 20 tys. części i zarobić 100 MILIONÓW ZŁOTYCH! Dostaje pogróżki...

jezz 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

poczytajcie o nim i wysłuchajcie jak doszedł do obecnej kwoty money a jeszcze niedawno był bankrutem któremu udało się zainwestować w shorty na LUNA i tak przypadkiem zarobił a bankrutował już kilka-krotnie,dla mnie to jest śmieszny koleś a poza tym co na to bogaci sąsiedzi którym sprowadzi do chałupy 20.000 lokatorów ! oj nie będą zadowoleni z komfortu zamieszkania