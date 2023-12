Klaudia Halejcio chwali się luksusową sypialnią w willi za 9 MILIONÓW ZŁOTYCH. Widok jak z bajki? (ZDJĘCIA)

Tośka 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

I kto to jest ta Helejcio! I co z tego że ma willę na 9 mln.Kogo to do czorta obchodzi! Niech sobie ma!!!!!!!Jak długo jeszcze będziecie robić głupa z ludzi którzy tych pieniędzy nie zarobią nigdy w życiu !Mamy ją podziwiać czy zazdrościć! Ja ani to ,ani to!Mam swoje fajne życie i wystarczy!